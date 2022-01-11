***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2022 18:23
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ELİTE ORGANİK TARIM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.). Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama). Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.). Elektrik enerjisi üretimi. Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç). 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992814
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0281
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0742
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05805,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,93
|Açılış
|: 805,28
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8275
|13,8489
|% 0,20
|
|Euro
|15,7090
|15,7328
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,7657
|18,8598
|% 0,29
|
|Frank
|14,8955
|14,9852
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6769
|3,6954
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|7,48
|
|Altın Gr.
|805
|805
|5,09
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|1,37
|