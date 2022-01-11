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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2022 18:23
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ELİTE ORGANİK TARIM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.). Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama). Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.). Elektrik enerjisi üretimi. Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç). 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992814


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HATEK 19,03 21.058.360 % 10,00  
ORCAY 36,30 18.165.583 % 10,00  
KRDMA 10,45 157.768.270 % 10,00  
KRDMB 10,45 83.243.820 % 10,00  
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Frank 14,8955 14,9852 % 0,33  
Riyal 3,6769 3,6954 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 7,48  
Altın Gr. 805 805 5,09  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,55 22,58 0,09  
Gümüş Gr. 10,03 10,05 0,05  
B. Petrol 82,24 82,24 1,37  
Seans Raporu 18:05
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