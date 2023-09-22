***EMIRV* *AKTVK* *ARZUM* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***EMIRV******AKTVK******ARZUM******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [EMIRV, INFO, ARZUM, AKTVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR32417 80.000.000 22.09.2023 18.03.2024 26.09.2023- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2334 170.000.000 22.09.2023 22.12.2023 26.09.2023- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV32418 112.250.000 15.09.2023 15.03.2024 26.09.2023- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVKA2314 150.000.000 22.09.2023 22.12.2023 26.09.2023İlgili Şirketler [EMIRV, INFO, ARZUM, AKTVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196904BIST