***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.02.2021 09:08
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/03/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912558
BIST
10:041.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 25,77
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.509
10:047,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:048,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:04415,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 415,47
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|EGPRO
|40,90
|2.667.416
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|EMKEL
|1,86
|32.239
|% -9,69
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DITAS
|15,60
|264.108
|% -6,47
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|ESEN
|35,28
|32.011.644
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|THYAO
|13,13
|20.983.289
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHYAY
|1,02
|29.532.787
|% 2,00
|
|ENJSA
|11,38
|217.905.975
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|19.270.584
|% 4,85
|
|IHLAS
|0,89
|6.244.824
|% -1,11
|
|ODAS
|4,07
|13.035.335
|% 1,75
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1937
|7,1977
|% 0,39
|
|Euro
|8,7675
|8,7769
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1573
|10,2082
|% 0,50
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,34
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|