***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.03.2021 09:54
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 215.114,230 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 16.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918121
BIST
11:171.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:177,5566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:179,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:17420,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,77
|Açılış
|: 420,12
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:17
|SANKO
|13,21
|48.997.259
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.194.870
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|14.986.729
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.575.019
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.151.252
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|8.259.884
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|MZHLD
|39,70
|52.722
|% -8,57
|
|GARAN
|8,85
|366.008.772
|% -0,78
|
|SISE
|7,75
|263.401.129
|% 1,17
|
|THYAO
|14,61
|212.180.037
|% 0,76
|
|BJKAS
|4,88
|210.372.042
|% 6,32
|
|PETKM
|6,25
|198.978.057
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,28
|181.527.121
|% -0,44
|
|BJKAS
|4,88
|210.372.042
|% 6,32
|
|YKBNK
|2,71
|113.396.739
|% -1,09
|
|GARAN
|8,85
|366.008.772
|% -0,78
|
|DOHOL
|3,54
|123.822.770
|% -0,56
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5521
|7,5566
|% -0,13
|
|Euro
|9,0157
|9,0218
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,5225
|10,5753
|% 0,13
|
|Frank
|8,1210
|8,1699
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0144
|2,0245
|% 0,14
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|1,03
|
|Altın Gr.
|420
|421
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,70
|
Seans Raporu
11:17
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11:29VAKKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 975, 032 adet işlem
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, AKBNK
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SISE, PETKM
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 54 artarak (% 0.04 ) 1, 364
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11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LOGO, IDEAS, BRMEN, KAPLM, SANKO, ACSEL, UMPAS, VAKKO, TRILC, LUKSK