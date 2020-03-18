***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:02
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830273
BIST
14:2386.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -566,94
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:236,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0720
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4706
En Düşük
6,3873
14:237,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:23312,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,65
|Açılış
|: 312,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.133.419
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.069.053
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|263.648
|% 9,90
|
|ADANA
|6,81
|8.572.227
|% 9,84
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.292
|% -9,97
|
|KLMSN
|12,29
|5.937.778
|% -9,96
|
|THYAO
|8,03
|697.196.337
|% 0,63
|
|ASELS
|22,10
|486.782.392
|% 0,55
|
|GARAN
|8,28
|424.516.442
|% -1,31
|
|ISCTR
|5,08
|302.499.990
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,44
|200.863.946
|% -9,63
|
|YKBNK
|2,02
|184.325.468
|% -1,46
|
|ODAS
|1,20
|105.186.191
|% 1,69
|
|THYAO
|8,03
|697.196.337
|% 0,63
|
|TSPOR
|2,44
|200.863.946
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,78
|52.749.955
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6961
|7,7347
|% 0,11
|
|Frank
|6,7086
|6,7490
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7183
|1,7269
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|-31,20
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.083
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.074
|2.127
|-0,99
|
|Yarım
|1.002
|1.029
|-0,48
|
|Çeyrek
|503
|514
|-0,24
|
|Gümüş.Ons
|12,33
|12,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,74
|27,74
|-0,99
|