***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 11:51
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871024
BIST
13:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:058,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:05457,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:05
|INTEM
|14,30
|3.887.619
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|8.599.851
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.755
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,99
|9.285.828
|% -6,35
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,38
|878.707.702
|% 2,71
|
|PETKM
|4,17
|735.629.947
|% 0,72
|
|SASA
|15,74
|534.832.330
|% 5,64
|
|GUSGR
|6,58
|445.038.737
|% 2,17
|
|GSRAY
|3,12
|353.435.990
|% 6,85
|
|PETKM
|4,17
|735.629.947
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,92
|287.890.402
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,10
|299.577.619
|% -1,87
|
|GSRAY
|3,12
|353.435.990
|% 6,85
|
|BJKAS
|3,27
|281.331.568
|% 2,83
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3920
|7,3950
|% 0,24
|
|Euro
|8,7461
|8,7519
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,6669
|9,7154
|% 0,56
|
|Frank
|8,0975
|8,1463
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,11
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,87
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-26,05
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,60
|
|Çeyrek
|734
|750
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,15
|