***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 12:18
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871030
BIST
13:321.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:327,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3993
En Düşük
7,3558
13:328,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7599
En Düşük
8,6716
13:32458,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 458,30
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:32
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.617.267
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.717.255
|% 9,89
|
|DERAS
|8,93
|9.569.803
|% -6,98
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|RAYSG
|6,96
|7.598.881
|% -5,31
|
|THYAO
|11,38
|928.913.160
|% 2,71
|
|PETKM
|4,17
|765.013.499
|% 0,72
|
|SASA
|15,84
|557.483.852
|% 6,31
|
|GUSGR
|6,57
|450.119.441
|% 2,02
|
|GSRAY
|3,10
|382.252.298
|% 6,16
|
|PETKM
|4,17
|765.013.499
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,90
|303.654.846
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,09
|322.783.299
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,10
|382.252.298
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,26
|296.469.265
|% 2,52
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3962
|7,3993
|% 0,29
|
|Euro
|8,7553
|8,7599
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6724
|9,7210
|% 0,62
|
|Frank
|8,1014
|8,1502
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9652
|1,9751
|% 0,16
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|-23,11
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,18
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,20
|