***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 10:01
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871204
BIST
10:201.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:207,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:208,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:20455,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,14
|Açılış
|: 455,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:20
|CRDFA
|7,59
|6.481.849
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.107.126
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.298.969
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|BFREN
|873,00
|1.562.382
|% -5,62
|
|KARSN
|2,81
|2.686.942
|% -5,39
|
|EMKEL
|2,88
|138.835
|% -5,26
|
|SASA
|15,87
|161.366.487
|% -1,43
|
|PETKM
|4,14
|130.851.961
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,40
|105.863.610
|% 2,73
|
|SISE
|6,03
|87.079.191
|% 0,84
|
|GARAN
|6,79
|81.457.569
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,89
|76.798.397
|% 0,53
|
|PETKM
|4,14
|130.851.961
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,40
|105.863.610
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,07
|33.365.710
|% 0,49
|
|TSKB
|1,11
|17.563.508
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3967
|7,3989
|% 0,12
|
|Euro
|8,7435
|8,7516
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6947
|9,7433
|% -0,01
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9665
|1,9764
|% 0,04
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,15
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Seans Raporu
10:20
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