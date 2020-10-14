***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:33
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881433
BIST
11:561.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:567,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:569,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:56485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,75
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ESEN
|12,43
|714.626
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.233.137
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.383.919
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|938.860
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.381.530
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.629.271
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|482.068.736
|% -2,85
|
|SISE
|6,79
|362.575.207
|% 0,74
|
|GARAN
|7,12
|349.330.800
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,91
|325.821.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,61
|323.366.007
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,91
|325.821.019
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,73
|482.068.736
|% -2,85
|
|TSKB
|1,19
|189.792.692
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,61
|323.366.007
|% -0,55
|
|ISGYO
|2,15
|153.676.256
|% -0,92
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9472
|7,9505
|% 0,40
|
|Euro
|9,3287
|9,3317
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2203
|10,2716
|% 0,07
|
|Frank
|8,6539
|8,7060
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,63
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,98
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|
Seans Raporu
11:54
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12:01
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