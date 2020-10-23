***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 10:22
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883205
BIST
14:081.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:087,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:089,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:08489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SANFM
|12,10
|9.567.055
|% 10,00
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|KONTR
|11,08
|231.893
|% 9,92
|
|OZRDN
|8,32
|2.167.648
|% 9,91
|
|EUYO
|6,01
|4.838.501
|% 9,87
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|SUMAS
|35,20
|271.035
|% -9,97
|
|ALMAD
|2,78
|4.840.639
|% -9,74
|
|CRFSA
|21,54
|3.589.898
|% -9,04
|
|AKYHO
|7,16
|57.239.796
|% -7,13
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|759.025.490
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|700.279.797
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|KATMR
|3,67
|413.372.315
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|323.790.051
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|SKBNK
|1,90
|272.433.289
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.098.513
|% 4,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9633
|% 0,32
|
|Euro
|9,4307
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,20
|
Seans Raporu
14:08
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANFM, KONYA
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SISE, TRKCM