***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:01
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890906
BIST
12:461.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:467,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:469,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:46459,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,68
|Açılış
|: 459,51
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KONYA
|1.172,60
|59.949.496
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.327.945
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|RODRG
|15,49
|5.687.116
|% -8,45
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|DOAS
|27,92
|13.533.667
|% -3,66
|
|DESA
|8,29
|8.799.138
|% -2,93
|
|THYAO
|12,49
|2.367.689.098
|% -0,08
|
|GARAN
|9,28
|1.198.217.269
|% 0,54
|
|SISE
|6,98
|897.280.968
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,02
|773.599.512
|% 1,62
|
|PETKM
|4,31
|657.484.740
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,17
|514.250.242
|% -0,91
|
|THYAO
|12,49
|2.367.689.098
|% -0,08
|
|KRDMD
|5,02
|773.599.512
|% 1,62
|
|PETKM
|4,31
|657.484.740
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,96
|416.198.974
|% -1,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8278
|7,8310
|% -0,01
|
|Euro
|9,4389
|9,4466
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4329
|10,4853
|% -0,44
|
|Frank
|8,6624
|8,7146
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0807
|2,0911
|% -0,04
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|