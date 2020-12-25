***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 10:00
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894875
BIST
10:491.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:497,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5563
10:499,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:49458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KARTN
|94,05
|29.531.242
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.162.847
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|39.372.182
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|87.332.643
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|YESIL
|90,50
|7.009.736
|% -7,89
|
|GUBRF
|66,05
|760.465.960
|% 5,76
|
|KOZAL
|93,65
|586.547.035
|% 2,46
|
|KOZAA
|15,82
|362.702.956
|% 0,38
|
|SISE
|7,25
|326.878.233
|% 1,26
|
|ECILC
|8,34
|266.565.183
|% 5,17
|
|SISE
|7,25
|326.878.233
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,51
|61.398.396
|% 0,67
|
|ODAS
|3,91
|150.271.603
|% -1,26
|
|TSKB
|1,83
|63.694.037
|% -1,08
|
|PETKM
|5,15
|167.378.486
|% 0,59
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5833
|7,5891
|% 0,35
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2611
|10,3125
|% 0,49
|
|Frank
|8,4956
|8,5467
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:49
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11:04LINK
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11:03XU030
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11:03
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11:03XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 5, 552.00 milyon TL de
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