***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:01
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910015
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0434
En Düşük
6,9735
18:058,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5162
En Düşük
8,4397
18:05405,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,42
|Açılış
|: 405,06
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
405,07
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,89
|241.737.819
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,50
|39.098.953
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,89
|241.737.819
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0288
|7,0363
|% 0,62
|
|Euro
|8,4990
|8,5095
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7331
|9,7819
|% 0,40
|
|Frank
|7,8393
|7,8865
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8696
|1,8790
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-4,63
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,04
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|0,16
|