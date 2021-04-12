***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:17
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926543
BIST
12:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:088,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:089,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:08458,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:08
|QUAGR
|19,91
|477.183
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|79.568.047
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|619.221
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|94.843.206
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.688.800
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,19
|41.213.699
|% -8,48
|
|KRTEK
|15,55
|3.673.641
|% -7,99
|
|NTGAZ
|15,96
|807.083.016
|% -3,45
|
|BJKAS
|12,29
|369.675.327
|% 9,93
|
|EREGL
|16,38
|363.640.252
|% 0,43
|
|GARAN
|6,62
|303.688.403
|% -0,30
|
|PETKM
|6,07
|288.047.566
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,84
|166.580.492
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|168.134.006
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|83.994.266
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|63.487.271
|% -1,75
|
|IHLAS
|0,64
|36.533.776
|% -3,03
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1679
|8,1748
|% 0,25
|
|Euro
|9,7221
|9,7313
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,2258
|11,2821
|% 0,75
|
|Frank
|8,8196
|8,8727
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 0,45
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|
Seans Raporu
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