***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:20
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927114
BIST
11:421.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:428,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,1330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:429,7010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0157
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:42452,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,54
|Açılış
|: 452,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:42
|MTRKS
|49,56
|4.997.085
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|753.995
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.537.953
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.558.187
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.033.283
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|14.867.467
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|EDIP
|2,46
|1.916.197
|% -9,89
|
|ETYAT
|4,85
|338.486
|% -9,85
|
|EREGL
|16,69
|367.940.540
|% 1,77
|
|FENER
|33,80
|317.521.392
|% 7,99
|
|KOZAL
|112,50
|297.275.446
|% 0,54
|
|GARAN
|6,62
|264.289.575
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,82
|249.860.967
|% -7,12
|
|EKGYO
|1,77
|228.257.900
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,03
|159.469.327
|% -1,93
|
|TSKB
|1,29
|95.405.882
|% -3,73
|
|GARAN
|6,62
|264.289.575
|% 0,00
|
|ODAS
|3,48
|135.907.266
|% -1,97
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1400
|8,1433
|% -0,08
|
|Euro
|9,6916
|9,7010
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,1691
|11,2251
|% 0,02
|
|Frank
|8,7703
|8,8231
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1652
|2,1760
|% -0,06
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,17
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,20
|