***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 16:26
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928813
BIST
17:441.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:448,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0663
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:449,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:44461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,73
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:42
|QUAGR
|29,12
|192.569.417
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.428.798
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|RYSAS
|3,30
|12.556.662
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.923.363
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.758.938
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.073.089
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.597.896.761
|% -0,41
|
|EREGL
|18,06
|1.248.558.164
|% 0,17
|
|ODAS
|3,36
|734.043.663
|% -8,70
|
|PETKM
|6,35
|552.787.660
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|514.033.377
|% 2,47
|
|GARAN
|7,28
|1.597.896.761
|% -0,41
|
|ODAS
|3,36
|734.043.663
|% -8,70
|
|YKBNK
|2,15
|414.936.193
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,89
|353.658.529
|% 2,72
|
|TSKB
|1,30
|160.101.259
|% -2,99
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0685
|8,0736
|% 0,83
|
|Euro
|9,6669
|9,6750
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,1144
|11,1701
|% 0,98
|
|Frank
|8,7485
|8,8012
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1452
|2,1560
|% 0,74
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,29
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
|