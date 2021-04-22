***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:22
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930421
BIST
10:211.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -17,69
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:218,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1491
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:2110,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1643
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:21481,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,37
|Açılış
|: 481,25
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:21
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.313.720
|% 9,66
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|SEKUR
|22,28
|2.017.228
|% 7,63
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|YAPRK
|76,30
|812.118
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,40
|466.841
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|361.167.451
|% 0,57
|
|EREGL
|17,77
|154.409.535
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,78
|92.319.748
|% -1,66
|
|PETKM
|6,23
|85.584.404
|% -2,35
|
|KOZAL
|104,50
|71.157.391
|% -0,57
|
|GARAN
|7,00
|361.167.451
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,78
|92.319.748
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,06
|66.078.946
|% -0,48
|
|TSKB
|1,19
|20.935.853
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,02
|15.148.122
|% -1,92
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3234
|8,3282
|% 1,82
|
|Euro
|10,0240
|10,0309
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,6028
|11,6610
|% 2,12
|
|Frank
|9,0865
|9,1412
|% 2,24
|
|Riyal
|2,2194
|2,2306
|% 2,04
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,51
|
|Altın Gr.
|480
|480
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,11
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,27
|