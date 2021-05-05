***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 14:46
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934646
BIST
16:011.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:018,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:0110,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:01478,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,14
|Açılış
|: 478,13
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MTRKS
|42,24
|112.064.532
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.901.077
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSPOR
|2,26
|118.944.828
|% 8,13
|
|VAKFN
|19,17
|44.643.556
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.403.773
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.595.546
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,84
|645.553.784
|% -0,58
|
|EREGL
|19,22
|637.936.466
|% -2,19
|
|KOZAL
|116,90
|616.569.251
|% 1,65
|
|GARAN
|7,23
|550.165.997
|% -0,55
|
|THYAO
|12,58
|548.426.854
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,81
|186.775.813
|% 0,09
|
|PETKM
|6,84
|645.553.784
|% -0,58
|
|GARAN
|7,23
|550.165.997
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|157.346.373
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,98
|183.522.431
|% -0,33
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3425
|8,3472
|% 0,27
|
|Euro
|10,0186
|10,0262
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,5693
|11,6273
|% 0,40
|
|Frank
|9,0993
|9,1541
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2186
|2,2297
|% 0,28
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|