***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 11:54
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943512
BIST
11:461.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:468,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:4610,4311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0260
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:46500,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,20
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:46
|VAKFN
|10,57
|69.324.757
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.137.112
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.905.491
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.610.282
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.080.073
|% 9,88
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,22
|254.189.323
|% -6,69
|
|YAPRK
|27,68
|1.025.967
|% -4,88
|
|METUR
|6,09
|17.744.210
|% -4,69
|
|THYAO
|14,89
|848.034.512
|% 2,06
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|BERA
|14,22
|254.189.323
|% -6,69
|
|KOZAL
|121,20
|234.842.749
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,13
|192.420.314
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|192.420.314
|% 0,00
|
|THYAO
|14,89
|848.034.512
|% 2,06
|
|BOBET
|5,80
|313.830.732
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,16
|85.589.534
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,55
|38.183.433
|% 4,03
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7603
|8,7634
|% -0,08
|
|Euro
|10,4268
|10,4311
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1017
|12,1624
|% -0,67
|
|Frank
|9,4779
|9,5350
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3269
|2,3386
|% -0,20
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,70
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,35
|
Seans Raporu
11:46
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