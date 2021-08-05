***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 10:28
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954913
BIST
10:261.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.414
En Düşük
1.408
10:268,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:2610,1305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0902
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:26497,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,19
|Açılış
|: 497,13
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VBTYZ
|20,90
|4.114.290
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|17.759.362
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|20.664.841
|% 9,77
|
|PENTA
|44,12
|9.498.765
|% 9,37
|
|MTRYO
|1,88
|1.002.829
|% 8,67
|
|AGYO
|3,30
|22.592.048
|% -6,52
|
|METUR
|4,73
|33.653.133
|% -5,02
|
|SAYAS
|25,14
|17.791.837
|% -4,05
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|SANFM
|20,72
|885.265
|% -3,63
|
|TUPRS
|96,65
|206.898.294
|% 2,22
|
|GARAN
|9,01
|183.023.863
|% -0,99
|
|THYAO
|12,65
|89.966.581
|% 0,16
|
|EREGL
|20,04
|80.130.881
|% 0,60
|
|ASELS
|16,01
|73.467.911
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,42
|71.520.797
|% -1,22
|
|ODAS
|1,38
|34.325.491
|% 2,22
|
|GARAN
|9,01
|183.023.863
|% -0,99
|
|CEMAS
|1,37
|22.226.619
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|21.142.697
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5342
|8,5378
|% 0,75
|
|Euro
|10,1186
|10,1305
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8487
|11,9081
|% 0,92
|
|Frank
|9,3827
|9,4392
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2705
|2,2819
|% 0,73
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,98
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,04
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|-0,30
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 09 kaybederek (% -0.07 ) 1, 514
-
10:36XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 1, 662.00 milyon TL de
-
10:34SAYAS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 659, 407 adet işlem
-
10:32METUR
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 522 adet işlem
-
10:31XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 1, 408.00 milyon TL de