***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 12:34
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954939
BIST
12:511.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:518,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:5110,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:51497,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,62
|Açılış
|: 497,61
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:51
|VBTYZ
|20,90
|4.551.498
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.726.341
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.262.852
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.352.791
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.797.369
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|60.331.331
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|127.386.408
|% -9,84
|
|DERIM
|10,64
|5.609.212
|% -8,12
|
|EMKEL
|2,73
|56.546.261
|% -8,08
|
|SANFM
|20,18
|5.629.112
|% -6,14
|
|KOZAL
|111,90
|1.094.931.721
|% 5,57
|
|GARAN
|9,02
|692.623.646
|% -0,88
|
|TUPRS
|97,80
|564.345.536
|% 3,44
|
|KOZAA
|14,39
|371.088.385
|% 3,97
|
|THYAO
|12,71
|220.904.266
|% 0,63
|
|ODAS
|1,36
|68.576.351
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,36
|57.567.073
|% -0,73
|
|PEKGY
|0,98
|33.382.359
|% -1,01
|
|EKGYO
|1,80
|44.008.219
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,35
|60.603.106
|% -3,46
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5383
|8,5416
|% 0,79
|
|Euro
|10,1195
|10,1296
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8593
|11,9188
|% 1,01
|
|Frank
|9,3876
|9,4442
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,77
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|