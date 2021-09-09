***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:45
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962957
BIST
13:371.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:378,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
13:3710,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:37488,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,88
|Açılış
|: 488,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ORCAY
|14,33
|144.476.330
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.399.639
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.470.916
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.225.476
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|SERVE
|13,84
|129.044
|% -2,54
|
|UMPAS
|1,23
|53.365
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,53
|391.395.558
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|290.161.160
|% 2,14
|
|THYAO
|12,42
|280.389.903
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|275.310.204
|% -0,14
|
|KONTR
|70,10
|217.446.452
|% 3,55
|
|YKBNK
|2,53
|391.395.558
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|290.161.160
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|30.134.815
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,25
|275.310.204
|% -0,14
|
|ODAS
|1,47
|50.715.497
|% 1,38
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4640
|8,4658
|% 0,04
|
|Euro
|10,0264
|10,0347
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6620
|11,7204
|% 0,40
|
|Frank
|9,1746
|9,2299
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,13
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,20
|