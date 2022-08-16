***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:30
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055820
BIST
16:432.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 14,66
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4317,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4318,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2908
En Düşük
18,1866
16:431.025,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.026,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:43
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.553.451
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.722.430
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.427.395
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.973.303
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|24.530.629
|% -7,47
|
|DERIM
|6,48
|36.110.532
|% -6,09
|
|THYAO
|64,65
|6.537.729.927
|% 1,65
|
|TUPRS
|299,20
|4.288.950.347
|% 4,07
|
|YKBNK
|5,50
|2.570.630.329
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,48
|2.277.662.697
|% 2,54
|
|GARAN
|18,82
|1.947.524.164
|% 2,84
|
|YKBNK
|5,50
|2.570.630.329
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,52
|1.363.223.066
|% 0,00
|
|TSKB
|3,84
|1.267.922.523
|% 9,40
|
|KARSN
|7,51
|1.722.485.303
|% 4,89
|
|ISCTR
|6,08
|1.379.636.712
|% 1,16
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9681
|% 0,06
|
|Euro
|18,2803
|18,2908
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,6090
|21,7174
|% 0,09
|
|Frank
|18,8301
|18,9436
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7698
|4,7937
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.969
|5,00
|
|Tam
|6.898
|6.951
|-5,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-0,12
|