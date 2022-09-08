***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 14:52
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061411
BIST
14:413.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 96,64
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:4118,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2463
En Düşük
18,2142
14:4118,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0779
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:411.013,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.013,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:41
|VAKBN
|11,78
|1.210.086.059
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.338.275
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.219.087
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.731.041.156
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.938.993
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.326.611
|% -4,30
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,77
|7.666.476.535
|% 0,51
|
|YKBNK
|8,40
|7.551.440.662
|% 7,14
|
|THYAO
|75,45
|4.341.152.147
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,23
|3.871.162.400
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.205.054.143
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,40
|7.551.440.662
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.205.054.143
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,77
|7.666.476.535
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,23
|3.871.162.400
|% 9,14
|
|HALKB
|12,51
|2.731.041.156
|% 9,93
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2307
|18,2463
|% 0,17
|
|Euro
|18,3069
|18,3175
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9977
|21,1030
|% 0,15
|
|Frank
|18,6906
|18,8032
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,08
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|6,74
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.876
|40,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,20
|88,20
|0,20
|
Seans Raporu
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