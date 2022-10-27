***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:02
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074676
BIST
17:223.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -47,19
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:2218,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:2218,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0798
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:22995,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 995,22
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:22
|HEDEF
|12,10
|88.067.697
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.730.265
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.094.596
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.695.720
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,69
|34.900.261
|% -5,83
|
|THYAO
|98,80
|7.919.681.396
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,28
|3.073.046.284
|% -3,17
|
|PETKM
|13,46
|2.489.826.618
|% 0,67
|
|TUPRS
|375,50
|2.382.852.284
|% 2,07
|
|SISE
|33,34
|2.356.669.562
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,48
|1.481.450.512
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.005.629.111
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,11
|434.629.854
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,28
|3.073.046.284
|% -3,17
|
|PETKM
|13,46
|2.489.826.618
|% 0,67
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6109
|% 0,02
|
|Euro
|18,6744
|18,6906
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,5558
|21,6639
|% -0,04
|
|Frank
|18,7539
|18,8669
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,09
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|