***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:04
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087073
BIST
13:515.239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -17,19
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
13:5118,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
13:5119,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0746
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
13:511.083,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.083,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler13:47
|BRYAT
|1.313,40
|221.991.555
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|332.714.485
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|830.282.392
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|89.605.500
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|24.863.244
|% -20,69
|
|KONTR
|169,80
|253.095.274
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|468.082
|% -6,78
|
|SNPAM
|19,20
|485.714
|% -6,34
|
|CMENT
|82,85
|284.084
|% -5,80
|
|KRDMD
|19,05
|9.724.600.427
|% 1,22
|
|ASELS
|59,50
|4.241.392.229
|% 0,25
|
|THYAO
|143,50
|4.149.786.776
|% -0,35
|
|AKBNK
|18,10
|3.684.260.108
|% 3,67
|
|VAKBN
|11,20
|3.394.327.581
|% 6,16
|
|KRDMD
|19,05
|9.724.600.427
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,29
|3.335.355.778
|% 4,80
|
|SKBNK
|2,83
|1.032.902.232
|% 2,54
|
|VAKBN
|11,20
|3.394.327.581
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,82
|3.027.893.840
|% 2,34
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6435
|18,6536
|% 0,06
|
|Euro
|19,8886
|19,8955
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,0306
|23,1461
|% 0,25
|
|Frank
|20,0352
|20,1559
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,01
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,51
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.243
|7.353
|-12,00
|
|Tam
|7.284
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,49
|81,49
|0,81
|