***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 12:16
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091393
BIST
15:025.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 77,10
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
15:0218,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0219,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:0214,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,03
|Açılış
|: 14,41
|
|Önceki Kapanış
|: 14,38
|
14,53
En Düşük
14,31
BIST En Aktif Hisseler15:02
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7182
|% 0,07
|
|Euro
|19,9841
|19,9904
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.379
|7.431
|-2,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,20
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17ANHYT
Yüzde 5.32 oranında artışla 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 154 adet işlem
-
15:16RYSAS
Yüzde 9.17 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 003 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ARCLK, AKSEN
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 47 artarak (% 1.56 ) 4, 912
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TERA, BRKSN, SAMAT