***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 17:55
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125924
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.817.205
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|OTTO
|87,95
|683.600
|% -7,27
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|OYAKC
|41,16
|3.205.800.764
|% 0,68
|
|KONTR
|170,00
|1.579.281.523
|% 7,73
|
|SDTTR
|147,90
|1.182.022.577
|% 4,45
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|MOBTL
|3,87
|83.461.326
|% -3,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0063
|19,0103
|% 0,11
|
|Euro
|20,2806
|20,2860
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,0545
|23,1701
|% 0,49
|
|Frank
|20,3703
|20,4930
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|42,12
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,10
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.032
|8.127
|141,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.988
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,28
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-2,00
|