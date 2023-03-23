***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2023 12:11
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127293
BIST
13:595.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,02
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
13:5919,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
13:5920,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0664
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
13:591.211,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.211,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.691.788
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.314.042
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.029.715
|% -9,87
|
|GEREL
|13,19
|122.951.008
|% -8,34
|
|PKENT
|126,80
|152.336.218
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,79
|48.172.187
|% -7,60
|
|EREGL
|37,36
|3.882.294.238
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,25
|3.611.785.877
|% -2,07
|
|OYAKC
|41,18
|3.038.430.120
|% 7,52
|
|KRDMD
|20,06
|2.277.602.208
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,86
|1.484.009.212
|% -3,54
|
|EKGYO
|6,97
|1.178.189.686
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,06
|2.277.602.208
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.882.294.238
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,73
|1.138.392.398
|% 0,22
|
|OYAKC
|41,18
|3.038.430.120
|% 7,52
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0448
|% 0,03
|
|Euro
|20,7231
|20,7330
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,3253
|23,4423
|% 0,16
|
|Frank
|20,6872
|20,8118
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0545
|5,0799
|% 0,00
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|8,09
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|7,10
|
|Cumhuriyet
|8.167
|8.290
|129,00
|
|Tam
|8.188
|8.266
|6,00
|
|Yarım
|4.014
|4.045
|3,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|-0,52
|