***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2023 10:23
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147159
BIST
11:554.439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -45,35
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5519,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5521,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0587
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:551.279,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.279,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:55
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.193.970
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.292.108
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,79
|51.214.993
|% -56,88
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|50.729.350
|% -8,15
|
|GESAN
|51,60
|243.066.426
|% -7,69
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|THYAO
|126,50
|931.691.352
|% -0,94
|
|ASTOR
|42,54
|696.674.641
|% -5,88
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,40
|266.904.388
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|377.953.108
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,83
|399.109.056
|% 1,69
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4949
|19,5027
|% 0,17
|
|Euro
|21,5058
|21,5217
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5111
|24,6340
|% 0,33
|
|Frank
|21,7530
|21,8840
|% -0,73
|
|Riyal
|5,1839
|5,2099
|% 0,06
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|-9,40
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.582
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.277
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|0,83
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10EMKEL
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 516, 610 adet işlem
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12:09FLAP
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 718 adet işlem
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12:08SMRTG
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 60.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 253 adet işlem
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12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
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12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983