***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2023 10:15
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181273
BIST
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11:557.453
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 51,95
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5527,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5529,6644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:551.680,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.680,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ASUZU
|246,90
|342.631.419
|% 9,98
|
|CMENT
|89,50
|1.045.450
|% 9,95
|
|ALCTL
|110,60
|98.948.803
|% 6,55
|
|FRIGO
|7,88
|70.835.974
|% 6,20
|
|DOBUR
|49,56
|13.801.037
|% 5,45
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|ANSGR
|28,92
|107.848.545
|% -3,54
|
|INTEM
|149,60
|10.407.999
|% -2,92
|
|AKGRT
|5,23
|193.901.008
|% -2,79
|
|AKSUE
|40,84
|70.574.414
|% -2,76
|
|ASELS
|77,95
|1.456.121.634
|% 1,63
|
|EREGL
|40,88
|1.106.776.842
|% -0,63
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|KCHOL
|132,90
|796.941.763
|% 0,23
|
|AKBNK
|27,88
|696.818.994
|% -1,48
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|AKGRT
|5,23
|193.901.008
|% -2,79
|
|PETKM
|18,17
|553.101.400
|% 0,50
|
|KARSN
|12,07
|322.136.863
|% 2,81
|
|EREGL
|40,88
|1.106.776.842
|% -0,63
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9964
|27,0022
|% 0,33
|
|Euro
|29,6508
|29,6680
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2494
|34,4211
|% 0,10
|
|Frank
|30,6977
|30,8826
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1754
|7,2114
|% 0,32
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
11:53
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 07 artarak (% 0.70 ) 8, 079
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12:08XU100
Endeks 7, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 49, 636.00 milyon TL de
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12:08KMPUR
Yüzde 4.96 oranında artışla 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 217 adet işlem
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12:07KLSER
Yüzde 6.66 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 945, 069 adet işlem
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12:06LINK
Yüzde 4.39 oranında artışla 66.65 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 149 adet işlem