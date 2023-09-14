***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:13
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194758
BIST
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10:347.977
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -37,30
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.972
En Yüksek
8.047
10:3426,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3428,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0749
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:341.652,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.652,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:32
|AVHOL
|88,55
|23.255.944
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|27.931.424
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|141.027.577
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|TDGYO
|12,19
|4.731.173
|% -8,62
|
|BYDNR
|45,34
|17.744.378
|% -8,51
|
|TATEN
|54,00
|109.817.101
|% -8,24
|
|AYCES
|445,00
|41.930.703
|% -7,64
|
|SASA
|51,95
|1.005.005.786
|% 4,53
|
|SISE
|55,40
|857.176.687
|% 0,27
|
|THYAO
|232,40
|854.534.671
|% 0,30
|
|ASTOR
|137,10
|557.314.797
|% 0,59
|
|KOZAL
|30,36
|512.213.489
|% -0,13
|
|KATMR
|2,03
|99.308.315
|% -2,40
|
|SKBNK
|5,57
|223.544.173
|% 1,27
|
|ZOREN
|4,81
|165.950.243
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,26
|204.136.370
|% 3,30
|
|YKBNK
|16,14
|495.364.731
|% -1,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9463
|26,9528
|% 0,06
|
|Euro
|28,9795
|28,9942
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5471
|33,7153
|% -0,00
|
|Frank
|30,0656
|30,2467
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,50
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.002
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.518
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|0,57
|
Seans Raporu
10:32
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