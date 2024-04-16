***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 15:54
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272877
BIST
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17:409.584
En Düşük
|Değişim
|: -0,99%
|| -95,36
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:4032,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0843
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:4034,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1097
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:402.476,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,20
|Açılış
|: 2.476,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KCAER
|63,25
|1.821.088.765
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|571.399.767
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|RODRG
|104,10
|22.295.535
|% 9,93
|
|CLEBI
|1.791,00
|403.138.691
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.510.101
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|66.668.924
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.100.230.812
|% -9,97
|
|THYAO
|300,75
|9.512.074.371
|% 0,75
|
|ENTRA
|15,25
|7.221.425.786
|% -5,28
|
|KOZAL
|24,70
|4.954.388.323
|% 0,82
|
|TUPRS
|187,60
|4.855.401.012
|% 2,51
|
|YKBNK
|30,18
|4.646.481.697
|% -4,49
|
|ENTRA
|15,25
|7.221.425.786
|% -5,28
|
|ZOREN
|5,75
|1.910.026.518
|% -2,21
|
|ISCTR
|12,24
|4.029.159.039
|% -3,70
|
|KOZAL
|24,70
|4.954.388.323
|% 0,82
|
|YKBNK
|30,18
|4.646.481.697
|% -4,49
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4901
|32,5013
|% 0,28
|
|Euro
|34,5962
|34,6115
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,4115
|40,6141
|% 0,35
|
|Frank
|35,5677
|35,7459
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6584
|8,7018
|% 0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,11
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|963,23
|964,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,49
|1.027,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,04
|2.374,44
|% 0,66
|