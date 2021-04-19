***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2021 15:29
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Karar Tarihi :19.04.2021
Karar Sayısı: 2021/017
Denetimden sorumlu komitenin 16.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapmış olduğu tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929131
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
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|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
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|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
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|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
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|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
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|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
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|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
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|ANELE
|5,49
|79.564.791
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|SAYAS
|23,58
|18.370.678
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|OZRDN
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|640.845
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|EREGL
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|PETKM
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|1.556.722.443
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|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
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|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
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|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
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|IHLGM
|1,03
|57.033.261
|% -4,63
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|TRGYO
|3,54
|199.876.774
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|18:05
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|Dolar
|8,0825
|8,0853
|% 0,34
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|Euro
|9,7245
|9,7361
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2754
|11,3320
|% 1,38
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|Frank
|8,8021
|8,8551
|% 0,90
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|Riyal
|2,1506
|2,1614
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|Alış
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|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,03
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
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|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
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|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
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|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
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|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
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|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,00
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|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-0,09
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