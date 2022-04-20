***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 14:46
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Karar Tarihi :20.04.2022
Karar Sayısı: 2022/006
Denetimden sorumlu komitenin 19.04.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapmış olduğu tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022289
BIST
16:042.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,58
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:0414,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0248
|Açılış
|: 14,6750
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6755
En Düşük
14,6396
16:0415,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0854
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:04918,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 918,78
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DAGHL
|21,20
|10.444.665
|% 9,90
|
|ALCAR
|330,30
|95.003.404
|% 8,97
|
|DAGI
|3,48
|42.350.049
|% 8,07
|
|AYEN
|17,12
|22.440.257
|% 7,88
|
|NTHOL
|11,81
|103.334.664
|% 6,68
|
|EDATA
|16,83
|38.334.238
|% -6,50
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,30
|29.744.795
|% -4,84
|
|THYAO
|38,90
|3.339.210.967
|% 0,36
|
|SISE
|18,44
|2.121.755.791
|% 2,62
|
|GARAN
|14,25
|2.001.621.631
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.438.196.517
|% 1,53
|
|TUPRS
|255,90
|1.296.127.945
|% 0,04
|
|ODAS
|2,57
|855.094.651
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,30
|1.438.196.517
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|676.172.887
|% 0,69
|
|TSKB
|2,02
|399.155.186
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,25
|352.076.400
|% 3,21
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6710
|14,6755
|% 0,17
|
|Euro
|15,8903
|15,8985
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1033
|19,1991
|% 0,62
|
|Frank
|15,4184
|15,5113
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9019
|3,9215
|% 0,18
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-1,00
|
|Altın Gr.
|920
|920
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-56,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|-43,01
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|-20,81
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|-10,40
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:17GSDDE
Yüzde 5.39 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 357, 278 adet işlem
-
16:16NATEN
Yüzde 6.11 oranında artışla 66.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 798 adet işlem
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16:15ESEN
Yüzde 5.22 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 158, 686 adet işlem
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16:14DAGI
Yüzde 8.39 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 448, 095 adet işlem
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16:13HTTBT
Yüzde 4.16 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 187, 498 adet işlem