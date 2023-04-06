***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 14:22
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Karar Tarihi :06.04.2023
Karar Sayısı: 2023/009
Denetimden sorumlu komitenin 05.04.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapmış olduğu tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132413
BIST
16:024.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0219,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0221,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0576
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:021.245,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.245,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2532
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|20,9991
|21,0651
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,8564
|23,9760
|% -0,21
|
|Frank
|21,1644
|21,2919
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1176
|5,1432
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.246
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.499
|8.546
|-30,00
|
|Yarım
|4.151
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|0,07
|