***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.08.2021 08:48
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylan esas sözleşme tadil tasarısı 06.08.2021 tarih ve 10382 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956643
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6621
En Düşük
8,5837
18:0510,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1829
En Düşük
10,1374
18:05482,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,48
|Açılış
|: 482,07
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,54
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6357
|8,6374
|% -0,01
|
|Euro
|10,1527
|10,1632
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9307
|11,9905
|% 0,09
|
|Frank
|9,3554
|9,4118
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2974
|2,3090
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,40
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE