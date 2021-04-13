***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 12.04.2021 Tarih 1065 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 12/04/2021 12/04/2021 1095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927327BIST