***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 13:13
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 12.04.2021 Tarih 1065 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/04/2021 12/04/2021 1095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927327
BIST
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1.353
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En Düşük
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|MTRKS
|49,56
|5.827.562
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|968.111
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|TKURU
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|3.782.069
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|ORMA
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|
|TUREX
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|% 9,96
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|SAYAS
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|9.730.050
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|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
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|KRTEK
|16,69
|16.918.741
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|UTPYA
|18,67
|997.165
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|
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|513.007
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|FENER
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|460.308.923
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|
|GARAN
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|% 0,00
|
|KOZAL
|112,40
|363.743.289
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,85
|330.544.505
|% -6,92
|
|EKGYO
|1,76
|279.022.444
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
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|% -4,48
|
|YKBNK
|2,05
|204.519.111
|% -0,97
|
|GARAN
|6,62
|402.564.001
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,58
|213.782.476
|% 1,13
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1416
|8,1486
|% -0,01
|
|Euro
|9,6840
|9,6921
|% -0,25
|
|Sterlin
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|11,2170
|% -0,05
|
|Frank
|8,7652
|8,8180
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1653
|2,1762
|% -0,05
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,96
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|Altın Gr.
|453
|453
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|-5,63
|
|Yarım
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|1.482
|-2,72
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|Çeyrek
|724
|741
|-1,36
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|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|0,11
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|Gümüş Gr.
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|6,54
|0,03
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|63,99
|0,71
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