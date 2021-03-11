***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2021Karar Sayısı2021/013SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıa)Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nun 10.03.2021 tarih ve 2021/013 sayılı kararı ile onaylanan, 31.12.2020 tarihinde sona eren 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince, SPK'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda, tarafımızca incelendiğinib)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel MüdürAlaeddin TİLEYLİOĞLU Eduge Mirzahan HIZAL Zafer ARABULhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917525BIST