***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 52.931.021 44.877.133 28.509.944 29.000.586Satışların Maliyeti[23] -31.489.146 -31.326.997 -16.335.948 -19.617.003TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.441.875 13.550.136 12.173.996 9.383.583Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)21.441.875 13.550.136 12.173.996 9.383.583Genel Yönetim Giderleri[24] -4.698.634 -5.991.155 -2.021.200 -3.410.231Pazarlama Giderleri[25] -4.932.673 -6.394.666 -1.443.622 -5.296.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -681.997 -1.473.353 -179.735 -880.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 18.074.910 11.094.736 7.456.395 5.561.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -17.388.849 -12.111.958 -7.374.941 -5.391.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.814.632 -1.326.260 8.610.893 -33.240Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 9.297 894.909 -3.217 880.954FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.823.929 -431.351 8.607.676 847.714Finansman Gelirleri[28] 10.515 10.662 8.823 2.567Finansman Giderleri[28] -11.679.450 -2.522.650 -11.479.765 -1.977.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)154.994 -2.943.339 -2.863.266 -1.127.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri701.895 802.236 3.000.707 21.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 701.895 802.236 3.000.707 21.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)856.889 -2.141.103 137.441 -1.106.102DÖNEM KARI (ZARARI)856.889 -2.141.103 137.441 -1.106.102Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar84.962 0 32.964 0Ana Ortaklık Payları771.927 -2.141.103 104.477 -1.106.102Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.238.439 -4.350.667Dönem Karı (Zararı)810.266 -2.141.103Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)810.266 -2.141.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.924.465 9.401.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 1.136.335 1.439.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[12] 1.688.780 4.076.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 862.154 219.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] -35.205 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[12] 861.831 3.856.270Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-394.956 460.846Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[28] -394.956 460.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[6] 9.081.116 1.859.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.297 -894.511Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -9.297 -894.511Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -701.895 -802.236Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[13] 6.124.382 3.261.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.973.170 -11.611.188Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 16.944.307 398.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.924.397 -10.585.081İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.868.704 10.983.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -540.726 -5.229.122İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.045.888 -3.495.204İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)505.162 -1.733.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 2.495.530 -3.303.273Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -7.057.192 14.720.169Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -22.846.411 -18.497.357İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-77.168 4.279.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.769.243 -22.776.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.322.129 -3.181.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -7.088.988 554.553İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 227.653İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.088.988 326.900Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] -712.372 1.084.208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -845.189 1.842.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-244.221 858.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-600.968 983.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.238.439 -4.350.667Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14,15] -358.054 -65.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14,15] -358.054 -65.074Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-358.054 -65.074FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] 7.484.293 2.060.161Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 7.680.385 2.075.165Kredilerden Nakit Girişleri7.680.385 2.075.165Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -196.092 -15.004Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -196.092 -15.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.887.800 -2.355.580Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi152.135 -445.751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.039.935 -2.801.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.251.690 5.484.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.291.625 2.682.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 4.291.625 2.251.690Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 35.003.872 34.478.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.605.854 9.124.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.398.018 25.353.951Diğer Alacaklar[8] 4.038.693 2.839.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.038.693 2.839.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 54.954.581 57.140.685Peşin Ödenmiş Giderler[10] 21.389.672 14.312.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.535.791 4.288.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.853.881 10.024.337Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 192 515.124Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.537.365 792.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.537.365 792.453ARA TOPLAM121.216.000 112.330.332TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.216.000 112.330.332DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 21.292.663 20.263.844İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18.352.035 17.324.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.940.628 2.939.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 267.707 258.410Maddi Duran Varlıklar[14] 74.934.324 75.698.059Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.571.932 1.590.000Binalar6.534.885 6.609.999Tesis, Makine ve Cihazlar15.189.877 16.046.065Taşıtlar619.678 406.560Mobilya ve Demirbaşlar2.136.194 2.163.677Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 444.062 458.608Diğer Haklar[15] 444.062 458.608Peşin Ödenmiş Giderler[10] 12.507 17.896İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.507 17.896Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 3.482.995 2.824.043Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR100.434.258 99.520.860TOPLAM VARLIKLAR221.650.258 211.851.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 1.349.017 1.803.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.349.017 1.803.044Banka Kredileri[5] 1.349.017 1.803.044Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 2.975.953 6.153.262İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 2.975.953 6.153.262Banka Kredileri2.779.514 5.505.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar196.439 648.018Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 78.351.545 71.862.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 77.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar78.351.545 71.785.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 2.845.985 3.322.129Diğer Borçlar[8] 1.086.223 752.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.575 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.037.648 752.384Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 11.939.843 20.075.042İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.939.843 20.075.042Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.734.089 1.765.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.538.742 1.429.414Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar195.347 335.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.769.367 19.815.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 19.769.367 19.815.851ARA TOPLAM120.052.022 125.549.786TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.052.022 125.549.786UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 41.261.784 30.361.151İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 41.261.784 30.361.151Banka Kredileri40.994.040 30.348.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar267.744 12.257Diğer Borçlar[13] 8.101.111 5.377.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.101.111 5.377.198Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.486.637 6.929.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.486.637 6.929.010Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.849.532 42.667.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.901.554 168.217.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.663.742 43.587.424Ödenmiş Sermaye[17] 24.300.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.044.140 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 42.195.059 42.042.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.195.059 42.042.803Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-873.766 -1.026.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.271.808 -1.423.943Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -1.271.808 -1.423.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -26.718.805 -25.530.267Net Dönem Karı veya Zararı771.927 -1.188.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar84.962 46.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.748.704 43.634.047TOPLAM KAYNAKLAR221.650.258 211.851.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510Transferler-18.613.442 18.613.442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.493.239 230.053 -445.752 -2.141.103 2.136.437 2.136.437Dönem Karı (Zararı)4.493.239 -2.141.103 2.352.136 2.352.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.053 -445.752 -215.699 -215.699Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 33.048.838 -604.130 -1.334.760 4.343.229 -25.530.267 -2.141.103 33.125.947 33.125.947Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)152.256 152.135 771.927 1.076.318 84.962 1.161.280Dönem Karı (Zararı)771.927 771.927 84.962 856.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)152.256 152.135 304.391 304.391Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -873.766 -1.271.808 4.343.229 -26.718.805 771.927 44.663.742 84.962 44.748.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)856.889 -2.141.103 137.441 -1.106.102DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar152.256 4.723.291 201.401 444.355Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[19] 0 1.497.950 0 1.497.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] 195.199 294.940 258.205 -27.963Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-42.943 2.930.401 -56.804 -1.025.632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -42.943 2.930.401 -56.804 -1.025.632Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar152.135 -445.752 -98.871 -397.300Yabancı Para Çevrim Farkları152.135 -445.752 -98.871 -397.300Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)152.135 -445.752 -98.871 -397.300DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)304.391 4.277.539 102.530 47.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.161.280 2.136.436 239.971 -1.059.047Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar84.962 0 32.964 0Ana Ortaklık Payları1.076.318 2.136.436 207.007 -1.059.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870093BIST