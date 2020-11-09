***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 75.207.129 61.424.023 22.276.108 16.546.890Satışların Maliyeti[23] -45.025.706 -42.119.909 -13.536.560 -10.792.912TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978Genel Yönetim Giderleri[24] -7.096.489 -8.794.842 -2.397.855 -2.803.687Pazarlama Giderleri[25] -6.337.268 -5.257.003 -1.404.595 1.137.663Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -1.127.931 -2.028.134 -445.934 -554.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 30.900.805 11.141.342 12.825.895 46.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -35.226.682 -15.921.911 -17.837.833 -3.809.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.293.858 -1.556.434 -520.774 -230.174Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 74.623 120.414 65.326 -774.495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.368.481 -1.436.020 -455.448 -1.004.669Finansman Gelirleri[28] 22.625 0 12.110 -10.662Finansman Giderleri[28] -13.987.948 -3.881.128 -2.308.498 -1.358.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.596.842 -5.317.148 -2.751.836 -2.373.809Sürdü [11] 1.342.073