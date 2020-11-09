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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:26
GÜNCEL HABERLER



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 75.207.129 61.424.023 22.276.108 16.546.890
Satışların Maliyeti
[23] -45.025.706 -42.119.909 -13.536.560 -10.792.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978
Genel Yönetim Giderleri
[24] -7.096.489 -8.794.842 -2.397.855 -2.803.687
Pazarlama Giderleri
[25] -6.337.268 -5.257.003 -1.404.595 1.137.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.127.931 -2.028.134 -445.934 -554.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 30.900.805 11.141.342 12.825.895 46.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -35.226.682 -15.921.911 -17.837.833 -3.809.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.293.858 -1.556.434 -520.774 -230.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 74.623 120.414 65.326 -774.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.368.481 -1.436.020 -455.448 -1.004.669
Finansman Gelirleri
[28] 22.625 0 12.110 -10.662
Finansman Giderleri
[28] -13.987.948 -3.881.128 -2.308.498 -1.358.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.596.842 -5.317.148 -2.751.836 -2.373.809
Sürdü [11] 1.342.073



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MARTI 2,64 17.363.956 % 10,00  
ACSEL 18,37 20.275.981 % 10,00  
DOCO 337,70 155.286.032 % 10,00  
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Altın Gr. 488 488 -46,53  
Cumhuriyet 3.270 3.319 -293,00  
Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 -1,82  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,76  
B. Petrol 42,66 42,66 3,21  
Seans Raporu 18:05
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