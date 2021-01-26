***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 75.207.129 61.424.023 22.276.108 16.546.890Satışların Maliyeti[23] -45.025.706 -42.119.909 -13.536.560 -10.792.912TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978Genel Yönetim Giderleri[24] -7.096.489 -8.794.842 -2.397.855 -2.803.687Pazarlama Giderleri[25] -6.337.268 -5.257.003 -1.404.595 1.137.663Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -1.127.931 -2.028.134 -445.934 -554.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 30.900.805 11.141.342 12.825.895 46.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -35.226.682 -15.921.911 -17.837.833 -3.809.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.293.858 -1.556.434 -520.774 -230.174Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 74.623 120.414 65.326 -774.495FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.368.481 -1.436.020 -455.448 -1.004.669Finansman Gelirleri[28] 22.625 0 12.110 -10.662Finansman Giderleri[28] -13.987.948 -3.881.128 -2.308.498 -1.358.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.596.842 -5.317.148 -2.751.836 -2.373.809Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.342.073 1.616.297 640.178 814.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 1.342.073 1.616.297 640.178 814.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748DÖNEM KARI (ZARARI)-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar110.075 0 25.113 0Ana Ortaklık Payları-1.364.844 -3.700.851 -2.136.771 -1.559.748Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.920.534 101.600Dönem Karı (Zararı)-1.320.394 -3.700.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.320.394 -3.700.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.016.099 11.829.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14,15] 1.704.121 2.161.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[12] 287.535 4.695.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 1.817.688 536.408Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] -4.704 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[12] -1.525.449 4.158.967Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.649.996 931.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[28] -1.649.996 931.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-74.623 -120.414Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -74.623 -120.414Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -1.346.872 -1.616.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[13] 5.095.934 5.778.649İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.616.239 -8.027.112Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -4.875.289 -11.021.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.818.019 -7.354.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)942.730 -3.666.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 3.262.997 -2.638.051İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.222 -2.365.792İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.473.219 -272.259Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -1.126.968 -7.678.447Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -9.511.333 12.013.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 19.122.774 2.782.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-77.168 4.395.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.199.942 -1.612.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.322.129 -3.181.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -6.476.363 2.327.867İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 100.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.476.363 2.227.867Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] -143.559 433.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -3.546.369 -1.065.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.584.015 566.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.646 -1.632.524Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.920.534 101.600Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14,15] -604.672 -153.042Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14,15] -604.672 -153.042Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-604.672 -153.042FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] 10.240.156 -2.624.502Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 11.433.155 24.243.695Kredilerden Nakit Girişleri11.433.155 24.243.695Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -1.192.999 -26.868.197Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -1.000.443 -26.881.530Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -192.556 13.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.714.950 -2.675.944Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-903.094 -442.193NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.811.856 -3.118.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.251.690 5.484.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.063.546 2.365.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 7.063.546 2.251.690Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 39.201.686 34.478.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.092.821 9.124.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.108.865 25.353.951Diğer Alacaklar[8] 2.687.735 2.839.486İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.687.735 2.839.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 58.582.184 57.140.685Peşin Ödenmiş Giderler[10] 23.842.133 14.312.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.259.206 9.059.309İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.582.927 5.253.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 1.038 515.124Diğer Dönen Varlıklar[13] 4.877.993 792.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.877.993 792.453ARA TOPLAM136.256.315 112.330.332TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.256.315 112.330.332DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 19.023.951 20.263.844İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17.498.748 17.324.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.525.203 2.939.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 333.033 258.410Maddi Duran Varlıklar[14] 74.624.418 75.698.059Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.562.898 1.590.000Binalar6.497.329 6.609.999Tesis, Makine ve Cihazlar14.799.012 16.046.065Taşıtlar606.996 406.560Mobilya ve Demirbaşlar2.276.425 2.163.677Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 432.800 458.608Diğer Haklar[15] 432.800 458.608Peşin Ödenmiş Giderler[10] 12.507 17.896İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.507 17.896Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 4.556.562 2.824.043Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.983.271 99.520.860TOPLAM VARLIKLAR235.239.586 211.851.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 802.601 1.803.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar802.601 1.803.044Banka Kredileri[5] 802.601 1.803.044Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 4.704.634 6.153.262İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 4.704.634 6.153.262Banka Kredileri4.488.548 5.505.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar216.086 648.018Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 91.483.261 71.862.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 77.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.483.261 71.785.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 2.834.191 3.322.129Diğer Borçlar[8] 1.125.217 752.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.575 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.076.642 752.384Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 13.082.287 20.075.042İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.082.287 20.075.042Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 2.246.448 1.765.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.915.461 1.429.414Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar330.987 335.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.971.658 19.815.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 19.971.658 19.815.851ARA TOPLAM136.250.297 125.549.786TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.250.297 125.549.786UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 41.411.652 30.361.151İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 41.411.652 30.361.151Banka Kredileri41.160.019 30.348.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar251.633 12.257Diğer Borçlar[13] 7.520.780 5.377.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.520.780 5.377.198Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 10.013.587 6.929.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 10.013.587 6.929.010Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.946.019 42.667.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.196.316 168.217.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.952.197 43.587.424Ödenmiş Sermaye[17] 24.300.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.044.140 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 40.675.514 42.042.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.675.514 42.042.803Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.393.311 -1.026.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -2.327.037 -1.423.943Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -2.327.037 -1.423.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -26.718.805 -25.530.267Net Dönem Karı veya Zararı-1.364.844 -1.188.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar91.073 46.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.043.270 43.634.047TOPLAM KAYNAKLAR235.239.586 211.851.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510Transferler-18.613.442 18.613.442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.027.073 329.733 -442.194 -3.700.851 213.761 213.761Dönem Karı (Zararı)4.027.073 -3.700.851 326.222 326.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)329.733 -442.194 -112.461 -112.461Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 32.582.672 -504.450 -1.331.202 4.343.229 -25.530.267 -3.700.851 31.203.271 31.203.271Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.367.289 -903.094 -1.364.844 -3.635.227 91.073 -3.544.154Dönem Karı (Zararı)-1.364.844 -1.364.844 91.073 -1.273.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.367.289 -903.094 -2.270.383 -2.270.383Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yük 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -2.393.311 -2.327.037 4.343.229 -26.718.805 -1.364.844 39.952.197 91.073 40.043.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.367.289 329.733 -1.519.545 -4.393.558Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[19] -1.497.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -1.752.936 422.735 -1.948.135 127.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[11] 385.647 -93.002 428.590 -3.023.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 385.647 -93.002 428.590 -3.023.403Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558Yabancı Para Çevrim Farkları-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.270.383 -112.461 -2.574.774 -4.390.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.525.152 -3.813.312 -4.686.432 -5.949.748Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.116.325 -1.201.287 0Ana Ortaklık Payları-2.408.827 -3.813.312 -3.485.145 -5.949.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904507BIST