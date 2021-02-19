***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 103.215.877 95.886.884Satışların Maliyeti[23] -62.062.933 -64.161.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.152.944 31.725.714Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)41.152.944 31.725.714Genel Yönetim Giderleri[24] -12.540.765 -11.626.982Pazarlama Giderleri[25] -9.375.675 -9.722.592Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -1.584.303 -2.715.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 33.279.835 13.350.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -35.837.745 -18.558.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.094.291 2.453.088Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 70.948 104.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.165.239 2.557.680Finansman Gelirleri[28] 44.597 13.150Finansman Giderleri[28] -16.849.351 -4.884.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.639.515 -2.313.369Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.010.476 1.171.454Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 1.010.476 1.171.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-629.039 -1.141.915DÖNEM KARI (ZARARI)-629.039 -1.141.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-214.460 46.623Ana Ortaklık Payları-414.579 -1.188.538Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.486.990 482.888Dönem Karı (Zararı)-688.316 -1.141.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-688.316 -1.141.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.914.750 9.594.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14,15] 2.248.032 2.840.728Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[12] 489.657 875.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 1.295.082 1.121.351Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] -57.322 -245.404Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[12] -748.103 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.716 506.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[28] -22.716 506.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-70.948 -104.592Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -70.948 -104.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -1.013.485 -1.171.454Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[13] 4.284.210 6.647.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.713.424 -7.969.223Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -1.850.626 -21.049.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.799.274 -10.385.526İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)948.648 -10.664.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 3.598.467 -358.112İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)799.128 582.526İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.799.339 -940.638Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -3.478.157 -4.693.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -9.678.294 9.150.369Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 19.169.094 2.833.340İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-75.752 78.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.244.846 2.754.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.322.129 -3.181.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -4.329.683 6.872.835İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.050.588 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.380.271 6.872.835Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] -712.372 518.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -6.109.724 1.937.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.063.016 1.012.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.953.292 925.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.486.990 482.888Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14,15] -2.325.559 -190.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14,15] -2.325.559 -190.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.325.559 -190.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] 6.457.065 -2.989.965Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 8.541.597 23.884.363Kredilerden Nakit Girişleri8.541.597 23.884.363Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -2.084.532 -26.874.328Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -1.803.044 -26.834.445Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -281.488 -39.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.644.516 -2.697.477Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-733.485 -534.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.911.031 -3.232.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.251.690 5.484.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.162.721 2.251.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 4.162.721 2.251.690Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 35.487.425 34.478.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.844.879 9.124.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.642.546 25.353.951Diğer Alacaklar[8] 3.543.235 2.839.486İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.543.235 2.839.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 60.905.168 57.140.685Peşin Ödenmiş Giderler[10] 24.054.659 14.312.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.065.278 9.