***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.02.2021 18:31
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 103.215.877 95.886.884
Satışların Maliyeti
[23] -62.062.933 -64.161.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.152.944 31.725.714
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
41.152.944 31.725.714
Genel Yönetim Giderleri
[24] -12.540.765 -11.626.982
Pazarlama Giderleri
[25] -9.375.675 -9.722.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.584.303 -2.715.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 33.279.835 13.350.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -35.837.745 -18.558.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.094.291 2.453.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 70.948 104.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.165.239 2.557.680
Finansman Gelirleri
[28] 44.597 13.150
Finansman Giderleri
[28] -16.849.351 -4.884.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.639.515 -2.313.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.010.476 1.171.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.010.476 1.171.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-629.039 -1.141.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
-629.039 -1.141.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-214.460 46.623
Ana Ortaklık Payları
-414.579 -1.188.538
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.486.990 482.888
Dönem Karı (Zararı)
-688.316 -1.141.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-688.316 -1.141.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.914.750 9.594.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14,15] 2.248.032 2.840.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[12] 489.657 875.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 1.295.082 1.121.351
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -57.322 -245.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -748.103 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.716 506.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] -22.716 506.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.948 -104.592
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -70.948 -104.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.013.485 -1.171.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[13] 4.284.210 6.647.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.713.424 -7.969.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -1.850.626 -21.049.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.799.274 -10.385.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
948.648 -10.664.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.598.467 -358.112
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
799.128 582.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.799.339 -940.638
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -3.478.157 -4.693.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -9.678.294 9.150.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 19.169.094 2.833.340
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.752 78.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.244.846 2.754.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.322.129 -3.181.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -4.329.683 6.872.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.050.588 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.380.271 6.872.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -712.372 518.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -6.109.724 1.937.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.063.016 1.012.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.953.292 925.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.486.990 482.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14,15] -2.325.559 -190.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,15] -2.325.559 -190.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.325.559 -190.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 6.457.065 -2.989.965
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 8.541.597 23.884.363
Kredilerden Nakit Girişleri
8.541.597 23.884.363
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -2.084.532 -26.874.328
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.803.044 -26.834.445
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -281.488 -39.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.644.516 -2.697.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-733.485 -534.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.911.031 -3.232.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.162.721 2.251.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 4.162.721 2.251.690
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 35.487.425 34.478.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.844.879 9.124.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.642.546 25.353.951
Diğer Alacaklar
[8] 3.543.235 2.839.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.543.235 2.839.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 60.905.168 57.140.685
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 24.054.659 14.312.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.065.278 9.