***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 109.697.997 52.931.021 86.379.707 28.509.944Satışların Maliyeti[23] -73.146.435 -31.489.146 -64.356.014 -16.335.948TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.551.562 21.441.875 22.023.693 12.173.996Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)36.551.562 21.441.875 22.023.693 12.173.996Genel Yönetim Giderleri[24] -6.711.988 -4.698.634 -3.333.016 -2.021.200Pazarlama Giderleri[25] -3.582.051 -4.932.673 -1.926.305 -1.443.622Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -1.361.891 -681.997 -760.649 -179.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 13.691.400 18.074.910 1.934.239 7.456.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -17.830.068 -17.388.849 -6.451.079 -7.374.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.756.964 11.814.632 11.486.883 8.610.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 22.752 9.297 6.907 -3.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.779.716 11.823.929 11.493.790 8.607.676Finansman Gelirleri[28] 97.322 10.515 49.460 8.823Finansman Giderleri[28] -5.062.229 -11.679.450 -2.344.049 -11.479.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.814.809 154.994 9.199.201 -2.863.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.275.606 701.895 -3.542.863 3.000.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri-898.643 0 -898.643 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -2.376.963 701.895 -2.644.220 3.000.707SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.539.203 856.889 5.656.338 137.441DÖNEM KARI (ZARARI)12.539.203 856.889 5.656.338 137.441Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar520.694 84.962 583.649 32.964Ana Ortaklık Payları12.018.509 771.927 5.072.689 104.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.029.673 -5.238.439Dönem Karı (Zararı)12.539.203 810.266Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.539.203 810.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.797.849 16.924.465Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 1.177.769 1.136.335Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,8,12] 6.122.685 1.688.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler874.384 862.154Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -35.205Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.248.301 861.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[27] 856.736 -394.956Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler856.736 -394.956Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.081.116Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.752 -9.297Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -22.752 -9.297Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 3.275.881 -701.895Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[7,13] 4.387.530 6.124.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.366.725 -22.973.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -12.252.135 16.944.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.613.666 -3.924.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.638.469 20.868.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -7.407.968 -540.726İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.690.622 -1.045.888İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.098.590 505.162Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -23.580.684 2.495.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -16.687.965 -7.057.192Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 12.231.721 -22.846.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)100.103 -78.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.131.618 -22.767.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.047.123 -3.322.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,10] 13.626.006 -7.088.988İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.213.630 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.839.636 -7.088.988Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 424.313 -712.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -26.672.890 -845.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-792.803 -244.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-25.880.087 -600.968Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.029.673 -5.238.439Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14] -1.289.248 -358.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -1.289.248 -358.054Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.289.248 -358.054FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.840.010 7.484.293Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17] 51.027.765 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.027.765 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 468.925 10.645.146Kredilerden Nakit Girişleri468.925 10.645.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -2.637.904 -2.964.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.637.904 -2.964.761Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.776 -196.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.521.089 1.887.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi809.641 152.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.330.730 2.039.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 4.162.721 2.251.690DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 17.493.451 4.291.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 17.493.451 4.162.721Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 42.511.012 35.487.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.412.342 9.844.879İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.098.670 25.642.546Diğer Alacaklar[8] 13.839.712 3.543.235İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.839.712 3.543.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 84.485.852 60.905.168Peşin Ödenmiş Giderler[10] 40.717.554 24.054.659İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.114.301 17.065.278İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.603.253 6.989.381Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 6.886 2.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 10.135.961 9.318.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.135.961 9.318.666ARA TOPLAM209.190.428 137.473.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR209.190.428 137.473.942DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 13.519.250 17.282.939İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.955.384 15.974.627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.563.866 1.308.312Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 352.110 329.358Maddi Duran Varlıklar[14] 75.946.653 75.812.654Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.535.795 1.553.864Binalar6.384.658 6.459.772Tesis, Makine ve Cihazlar15.831.275 16.093.865Taşıtlar1.041.283 594.314Mobilya ve Demirbaşlar2.271.884 2.229.081Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 399.020 421.540Diğer Haklar[15] 399.020 421.540Peşin Ödenmiş Giderler[10] 0 4.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 4.240Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 1.492.563 3.811.632Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.709.596 97.662.363TOPLAM VARLIKLAR300.900.024 235.136.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.593.808 5.786.868İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.593.808 5.786.868Banka Kredileri6.287.341 5.590.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar306.467 196.366Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 103.563.002 91.269.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlar102.935 2.832İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar103.460.067 91.267.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 2.854.993 3.337.781Diğer Borçlar[8] 1.748.990 3.158.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar147.020 2.099.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.601.970 1.059.330Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 28.086.700 12.626.878İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.086.700 12.626.878Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü898.643Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.741.719 1.598.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.463.350 1.320.613Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar278.369 278.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.666.739 2.080.631İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 2.666.739 2.080.631ARA TOPLAM148.154.594 119.859.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.154.594 119.859.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 35.978.579 38.745.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 35.978.579 38.745.360Banka Kredileri35.925.035 38.562.939Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.544 182.421Diğer Borçlar[13] 1.369.139 26.012.139İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.369.139 26.012.139Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 9.237.674 8.215.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.237.674 8.215.183Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.585.392 72.972.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER194.739.986 192.832.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.656.233 42.531.174Ödenmiş Sermaye[17] 75.000.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.371.905 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 41.901.942 42.134.617Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.901.942 42.134.617Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.166.883 -934.208Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.347.787 -2.157.428Yabancı Para Çevrim Farkları-1.347.787 -2.157.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -27.631.565 -26.718.805Net Dönem Karı veya Zararı12.018.509 -414.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar503.805 -227.114TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.160.038 42.304.060TOPLAM KAYNAKLAR300.900.024 235.136.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)152.256 152.135 771.927 1.076.318 84.962 1.161.280Dönem Karı (Zararı)771.927 771.927 84.962 856.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)152.256 152.135 304.391 304.391Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -873.766 -1.271.808 4.343.229 -26.718.805 771.927 44.663.742 84.962 44.748.704Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-912.760 414.579 -498.181 -498.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.765 -232.675 809.641 12.018.509 12.923.240 730.919 13.654.159Dönem Karı (Zararı)327.765 12.018.509 12.346.274 730.919 13.077.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-232.675 809.641 576.966 576.966Sermaye Arttırımı50.700.000 50.700.000 50.700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.166.883 -1.347.787 4.343.229 -27.631.565 12.018.509 105.656.233 503.805 106.160.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.539.203 856.889 5.656.338 137.441DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-231.574 152.256 290.450 201.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -289.468 195.199 363.062 258.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[11] 57.894 -42.943 -72.612 -56.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri57.894 -42.943 -72.612 -56.804Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar[20] 809.641 152.135 -445.318 -98.871Yabancı Para Çevrim Farkları809.641 152.135 -445.318 -98.871Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)809.641 152.135 -445.318 -98.871DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)578.067 304.391 -154.868 102.530TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.117.270 1.161.280 5.501.470 239.971Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar520.694 84.962 572.306 32.964Ana Ortaklık Payları12.596.576 1.076.318 4.929.164 207.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959419BIST