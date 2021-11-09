***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 183.235.254 75.207.129 73.537.257 22.276.108Satışların Maliyeti[23] -130.165.557 -45.025.706 -57.019.122 -13.536.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.069.697 30.181.423 16.518.135 8.739.548Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)53.069.697 30.181.423 16.518.135 8.739.548Genel Yönetim Giderleri[24] -11.037.116 -7.096.489 -4.325.128 -2.397.855Pazarlama Giderleri[25] -5.530.624 -6.337.268 -1.948.573 -1.404.595Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -2.534.667 -1.127.931 -1.172.776 -445.934Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 15.369.083 30.900.805 1.677.683 12.825.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -26.050.356 -35.226.682 -8.220.288 -17.837.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.286.017 11.293.858 2.529.053 -520.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 78.619 74.623 55.867 65.326FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.364.636 11.368.481 2.584.920 -455.448Finansman Gelirleri[28] 134.768 22.625 37.446 12.110Finansman Giderleri[28] -8.282.492 -13.987.948 -3.220.263 -2.308.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.216.912 -2.596.842 -597.897 -2.751.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.710.991 1.342.073 -1.435.385 640.178Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.291.451 0 -2.392.808 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -1.419.540 1.342.073 957.423 640.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.505.921 -1.254.769 -2.033.282 -2.111.658DÖNEM KARI (ZARARI)10.505.921 -1.254.769 -2.033.282 -2.111.658Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar436.896 110.075 -83.798 25.113Ana Ortaklık Payları10.069.025 -1.364.844 -1.949.484 -2.136.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.387.490 -3.920.534Dönem Karı (Zararı)10.505.921 -1.320.394Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.505.921 -1.320.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.670.868 4.016.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 1.784.199 1.704.121Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,8,12] 6.501.828 287.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.570.669 1.817.688Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.704Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.931.159 -1.525.449Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler[27] 1.548.337 -1.649.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.548.337 -1.649.996Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-78.619 -74.623Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -78.619 -74.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 4.710.992 -1.346.872Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[7,13] 6.204.131 5.095.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.564.279 -6.616.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -30.122.739 -4.875.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.689.054 -5.818.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.433.685 942.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -1.507.615 3.262.997İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.708.175 -210.222İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.215.790 3.473.219Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -11.941.250 -1.126.968Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -24.427.845 -9.511.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 13.020.555 19.122.774İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)221.548 -78.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.799.007 19.201.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.047.123 -3.322.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,10] 1.292.902 -6.476.363İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.122.041 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.414.943 -6.476.363Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 256.892 -143.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -20.088.056 -3.546.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.570.676 -3.584.015Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-25.658.732 37.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.387.490 -3.920.534Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI[14] -1.595.384 -604.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -1.595.384 -604.672Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.595.384 -604.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.647.894 10.240.156Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17] 51.027.765 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.027.765 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 496.869 11.433.155Kredilerden Nakit Girişleri496.869 11.433.155Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -2.876.740 -1.192.999Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.782.263 -1.000.443Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-94.477 -192.556YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.665.020 5.714.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi256.564 -903.094NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.921.584 4.811.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 4.162.721 2.251.690DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 6.084.305 7.063.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 6.084.305 4.162.721Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 61.122.223 35.487.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.800.000 9.844.879İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.322.223 25.642.546Diğer Alacaklar[8] 9.721.149 3.543.235İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.059.409 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.661.740 3.543.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 72.846.418 60.905.168Peşin Ödenmiş Giderler[10] 48.452.047 24.054.659İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.271.699 17.065.278İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.180.348 6.989.381Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 907.402 2.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 2.877.353 9.318.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.877.353 9.318.666ARA TOPLAM202.010.897 137.473.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.010.897 137.473.942DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 12.010.937 17.282.939İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10.357.213 15.974.627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.653.724 1.308.312Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 407.977 329.358Maddi Duran Varlıklar[14] 75.618.805 75.812.654Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.526.761 1.553.864Binalar6.347.101 6.459.772Tesis, Makine ve Cihazlar15.397.200 16.093.865Taşıtlar1.004.583 594.314Mobilya ve Demirbaşlar2.290.697 2.229.081Yapılmakta Olan Yatırımlar565.111 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 426.574 421.540Diğer Haklar[15] 426.574 421.540Peşin Ödenmiş Giderler[10] 0 4.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 4.240Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 2.736.903 3.811.632Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.201.196 97.662.363TOPLAM VARLIKLAR293.212.093 235.136.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 7.920.018 5.786.868İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 7.920.018 5.786.868Banka Kredileri7.635.708 5.590.502Kiralama İşlemlerinden Borçlar284.310 196.366Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 104.480.100 91.269.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlar224.380 2.832İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar104.255.720 91.267.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.556.631 3.337.781Diğer Borçlar[8] 1.684.040 3.158.493İlişkili Taraflara Diğer Borçlar147.020 2.099.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.537.020 1.059.330Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 15.651.125 12.626.878İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)928.547 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.722.578 12.626.878Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.291.451Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.767.722 1.598.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.489.353 1.320.613Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar278.369 278.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.881.702 2.080.631İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 4.881.702 2.080.631ARA TOPLAM143.232.789 119.859.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.232.789 119.859.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 35.780.676 38.745.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 35.780.676 38.745.360Banka Kredileri35.780.676 38.562.939Kiralama İşlemlerinden Borçlar182.421Diğer Borçlar[13] 490.494 26.012.139İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar490.494 26.012.139Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 11.282.128 8.215.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.282.128 8.215.183Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.553.298 72.972.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER190.786.087 192.832.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.007.094 42.531.174Ödenmiş Sermaye[17] 75.000.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.371.905 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 40.755.364 42.134.617Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.755.364 42.134.617Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.313.461 -934.208Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.900.864 -2.157.428Yabancı Para Çevrim Farkları-1.900.864 -2.157.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -27.631.565 -26.718.805Net Dönem Karı veya Zararı10.069.025 -414.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar418.912 -227.114TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.426.006 42.304.060TOPLAM KAYNAKLAR293.212.093 235.136.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.367.289 -903.094 -1.364.844 -3.635.227 91.073 -3.544.154Dönem Karı (Zararı)0 0 -1.364.844 -1.364.844 91.073 -1.273.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.367.289 -903.094 0 -2.270.383 -2.270.383Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -2.393.311 -2.327.037 4.343.229 -26.718.805 -1.364.844 39.952.197 91.073 40.043.270Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-912.760 414.579 -498.181 -498.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.765 -1.379.253 256.564 10.069.025 9.274.101 646.026 9.920.127Dönem Karı (Zararı)327.765 0 0 10.069.025 10.396.790 646.026 11.042.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.379.253 256.564 0 -1.122.689 0 -1.122.689Sermaye Arttırımı50.700.000 50.700.000 50.700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 43.068.825 -2.313.461 -1.900.864 102.007.094 418.912 102.426.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.505.921 -1.254.769 -2.033.282 -2.111.658DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.379.246 -1.367.289 -1.147.672 -1.519.545Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -1.724.058 -1.752.936 -1.434.590 -1.948.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[11] 344.812 385.647 286.918 428.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri344.812 385.647 286.918 428.590Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar[20] 256.564 -903.094 -553.077 -1.055.229Yabancı Para Çevrim Farkları256.564 -903.094 -553.077 -1.055.229Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)256.564 -903.094 -553.077 -1.055.229DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.122.682 -2.270.383 -1.700.749 -2.574.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.383.239 -3.525.152 -3.734.031 -4.686.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar436.896 -1.116.325 -83.798 -1.201.287Ana Ortaklık Payları8.946.343 -2.408.827 -3.650.233 -3.485.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976407BIST