***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:16
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[24] 116.193.727 109.697.997 44.655.097 86.379.707
Satışların Maliyeti
[24] -86.282.228 -73.146.435 -27.817.070 -64.356.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.911.499 36.551.562 16.838.027 22.023.693
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
BRÜT KAR (ZARAR)
29.911.499 36.551.562 16.838.027 22.023.693
Genel Yönetim Giderleri
[25] -11.035.238 -6.711.988 -6.083.894 -3.333.016
Pazarlama Giderleri
[26] -5.782.370 -3.582.051 -3.324.478 -1.926.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -2.464.653 -1.361.891 -1.668.975 -760.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 25.805.926 13.691.400 19.412.913 1.934.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -25.453.671 -17.830.068 -16.797.170 -6.451.079
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.981.493 20.756.964 8.376.423 11.486.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 25.593 22.752 34.237 6.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.007.086 20.779.716 8.410.660 11.493.790
Finansman Gelirleri
[29] 295.955 97.322 220.272 49.460
Finansman Giderleri
[29] -6.124.103 -5.062.229 -3.567.900 -2.344.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.178.938 15.814.809 5.063.032 9.199.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] 445.399 -3.275.606 -1.178.596 -3.542.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -898.643 0 -898.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
445.399 -2.376.963 -1.178.596 -2.644.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
578.840 520.694 -62.497 583.649
Ana 5.045.497 12.018.509 3.946.933 5.072.689
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.963.256 -35.029.673
Dönem Karı (Zararı)
5.624.337 12.539.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.624.337 12.539.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
[14] 209.873 15.797.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 1.678.232 1.177.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,12] 1.051.985 6.122.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
811.388 874.384
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-311.984 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
552.581 5.248.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
757.620 856.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
757.620 856.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.593 -22.752
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.593 -22.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -3.252.371 3.275.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[7,13] 0 4.387.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.870.954 -63.366.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -21.292.563 -12.252.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.613.723 -6.613.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.906.286 -5.638.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.840.889 -7.407.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.366.434 3.690.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.525.545 -11.098.590
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 10.068.327 -23.580.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -7.968.144 -16.687.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -3.039.672 12.231.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.368.951 100.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.329.279 12.131.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.177.300 -3.047.123
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10] 8.177.383 13.626.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.965.666 -1.213.630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.211.717 14.839.636
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 2.701.022 424.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 6.819.104 -26.672.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.259.159 -792.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.559.945 -25.880.087
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.963.256 -35.029.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.128 -1.289.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.128 -1.289.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.128 -1.289.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.033.882 48.840.010
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.027.765
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.027.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 468.925
Kredilerden Nakit Girişleri
0 468.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.994.106 -2.637.904
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.994.106 -2.637.904
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -223.975 -18.776
Ödenen Temettüler
-815.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.123.754 12.521.089
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 809.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.123.754 13.330.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 7.993.021 4.162.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 4.869.267 17.493.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 4.869.267 7.993.021
Ticari Alacaklar
[6] 77.063.143 56.731.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17.533.889 18.800.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.529.254 37.931.698
Diğer Alacaklar
[8] 6.287.838 6.526.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.786.007 2.445.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.501.831 4.080.994
Stoklar
[9] 71.547.568 81.615.895
Peşin Ödenmiş Giderler
10] 58.871.934 50.926.770
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.048.042 26.788.181
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.823.892 24.138.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 79.795 3.301.114
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 4.772.469 3.807.946
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.772.469 3.807.946
ARA TOPLAM
223.492.014 210.903.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.492.014 210.903.431
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[8] 5.529.779 9.842.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.267.466 7.973.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.262.313 1.869.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 582.431 556.838
Maddi Duran Varlıklar
[14] 122.261.559 123.862.842
Arazi ve Arsalar
81.282.352 81.282.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.807.727 2.840.000
Binalar
11.043.068 11.170.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.149.915 24.378.434
Taşıtlar
936.116 990.301
Mobilya ve Demirbaşlar
2.477.270 2.636.644
Yapılmakta Olan Yatırımlar
565.111 565.111
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 371.759 612.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 390.843 414.664
Diğer Haklar
390.843 414.664
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 20.617 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.617 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 2.056.989 1.244.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.213.977 136.535.005
TOPLAM VARLIKLAR
354.705.991 347.438.436
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.945.790 7.807.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.945.790 7.807.116
Banka Kredileri
6.864.241 7.501.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.549 305.524
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 160.329 242.606
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
160.329 242.606
Ticari Borçlar
[6] 110.268.564 113.898.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.462.433 12.831.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
106.806.131 101.066.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.980.854 4.363.009
Diğer Borçlar
[8] 1.981.696 1.768.517
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
96.490 93.047
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.885.206 1.675.470
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 34.643.434 23.978.208
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.962.223 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.681.211 23.978.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 2.806.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 2.497.420 2.702.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.066.290 1.975.598
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
431.130 727.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 9.301.263 7.605.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.301.263 7.605.713
ARA TOPLAM
169.779.350 165.172.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.779.350 165.172.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 30.500.000 33.284.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.500.000 33.284.462
Banka Kredileri
30.500.000 33.284.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 210.887 370.211
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
210.887 370.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 13.270.407 10.719.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.270.407 10.719.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 636.998 567.748
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
636.998 567.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.618.292 44.941.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.397.642 210.114.509
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.754.156 136.277.211
Ödenmiş Sermaye
[18] 75.000.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.371.905 1.371.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 71.608.988 73.073.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.608.988 73.073.130
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
74.685.917 74.685.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.076.929 -1.612.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] -2.686.985 -2.203.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.686.985 -2.203.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -14.928.478 -27.577.590
Net Dönem Karı veya Zararı
5.045.497 12.270.498
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
554.193 1.046.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.308.349 137.323.927
TOPLAM KAYNAKLAR
354.705.991 347.438.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-912.760 414.579 -498.181 -498.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.765 -232.675 809.641 12.018.509 12.923.240 730.919 13.654.159
Dönem Karı (Zararı)
327.765 12.018.509 12.346.274 730.919 13.077.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-232.675 809.641 576.966 576.966
Sermaye Arttırımı
50.700.000 50.700.000 50.700.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.166.883 -1.347.787 4.343.229 -27.631.565 12.018.509 105.656.233 503.805 106.160.038
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 74.685.917 -1.612.787 -2.203.961 4.343.229 -27.577.590 12.270.498 136.277.211 1.046.716 137.323.927
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.464.913 -12.270.498 1.194.415 1.194.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464.142 -483.024 5.045.497 3.098.331 -492.523 2.605.808
Dönem Karı (Zararı)
5.045.497 5.045.497 -492.523 4.552.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464.142 -483.024 -1.947.166 -1.947.166
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-815.801 -815.801 -815.801
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 74.685.917 -3.076.929 -2.686.985 4.343.229 -14.928.478 5.045.497 139.754.156 554.193 140.308.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.466.980 -231.574 45.046 290.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -1.833.725 -289.468 58.521 363.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
366.745 57.894 -13.475 -72.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 366.745 57.894 -13.475 -72.612
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-483.024 809.641 11.358 364.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
[21] -483.024 809.641 11.358 364.323
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-483.024 809.641 11.358 364.323
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.950.004 578.067 56.404 654.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.674.333 13.117.270 3.940.840 6.311.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
581.678 519.593 578.471 571.205
Ana Ortaklık Payları
3.092.655 12.597.677 3.362.369 5.739.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057212
BIST