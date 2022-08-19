***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 116.193.727 109.697.997 44.655.097 86.379.707Satışların Maliyeti[24] -86.282.228 -73.146.435 -27.817.070 -64.356.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.911.499 36.551.562 16.838.027 22.023.693Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiBRÜT KAR (ZARAR)29.911.499 36.551.562 16.838.027 22.023.693Genel Yönetim Giderleri[25] -11.035.238 -6.711.988 -6.083.894 -3.333.016Pazarlama Giderleri[26] -5.782.370 -3.582.051 -3.324.478 -1.926.305Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -2.464.653 -1.361.891 -1.668.975 -760.649Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 25.805.926 13.691.400 19.412.913 1.934.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -25.453.671 -17.830.068 -16.797.170 -6.451.079ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.981.493 20.756.964 8.376.423 11.486.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 25.593 22.752 34.237 6.907FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.007.086 20.779.716 8.410.660 11.493.790Finansman Gelirleri[29] 295.955 97.322 220.272 49.460Finansman Giderleri[29] -6.124.103 -5.062.229 -3.567.900 -2.344.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.178.938 15.814.809 5.063.032 9.199.201Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] 445.399 -3.275.606 -1.178.596 -3.542.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -898.643 0 -898.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri445.399 -2.376.963 -1.178.596 -2.644.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338DÖNEM KARI (ZARARI)5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar578.840 520.694 -62.497 583.649Ana 5.045.497 12.018.509 3.946.933 5.072.689Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.963.256 -35.029.673Dönem Karı (Zararı)5.624.337 12.539.203Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.624.337 12.539.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler[14] 209.873 15.797.849Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 1.678.232 1.177.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,8,12] 1.051.985 6.122.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler811.388 874.384Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-311.984 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler552.581 5.248.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler757.620 856.736Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler757.620 856.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.593 -22.752Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-25.593 -22.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -3.252.371 3.275.881Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[7,13] 0 4.387.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.870.954 -63.366.725Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -21.292.563 -12.252.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.613.723 -6.613.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.906.286 -5.638.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 3.840.889 -7.407.968İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.366.434 3.690.622İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.525.545 -11.098.590Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 10.068.327 -23.580.684Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -7.968.144 -16.687.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -3.039.672 12.231.721İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.368.951 100.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.329.279 12.131.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.177.300 -3.047.123Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,10] 8.177.383 13.626.006İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.965.666 -1.213.630İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.211.717 14.839.636Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 2.701.022 424.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 6.819.104 -26.672.890Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.259.159 -792.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.559.945 -25.880.087Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.963.256 -35.029.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.128 -1.289.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.128 -1.289.248Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.128 -1.289.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.033.882 48.840.010Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.027.765Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.027.765Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 468.925Kredilerden Nakit Girişleri0 468.925Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.994.106 -2.637.904Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -3.994.106 -2.637.904Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -223.975 -18.776Ödenen Temettüler-815.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.123.754 12.521.089Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 809.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.123.754 13.330.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 7.993.021 4.162.721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 4.869.267 17.493.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 4.869.267 7.993.021Ticari Alacaklar[6] 77.063.143 56.731.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17.533.889 18.800.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.529.254 37.931.698Diğer Alacaklar[8] 6.287.838 6.526.987İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.786.007 2.445.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.501.831 4.080.994Stoklar[9] 71.547.568 81.615.895Peşin Ödenmiş Giderler10] 58.871.934 50.926.770İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.048.042 26.788.181İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.823.892 24.138.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 79.795 3.301.114Diğer Dönen Varlıklar[13] 4.772.469 3.807.946İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.772.469 3.807.946ARA TOPLAM223.492.014 210.903.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.492.014 210.903.431DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 5.529.779 9.842.999İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.267.466 7.973.914İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.262.313 1.869.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 582.431 556.838Maddi Duran Varlıklar[14] 122.261.559 123.862.842Arazi ve Arsalar81.282.352 81.282.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.807.727 2.840.000Binalar11.043.068 11.170.000Tesis, Makine ve Cihazlar23.149.915 24.378.434Taşıtlar936.116 990.301Mobilya ve Demirbaşlar2.477.270 2.636.644Yapılmakta Olan Yatırımlar565.111 565.111Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 371.759 612.817Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 390.843 414.664Diğer Haklar390.843 414.664Peşin Ödenmiş Giderler[10] 20.617 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.617 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 2.056.989 1.244.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.213.977 136.535.005TOPLAM VARLIKLAR354.705.991 347.438.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.945.790 7.807.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.945.790 7.807.116Banka Kredileri6.864.241 7.501.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar81.549 305.524Diğer Finansal Yükümlülükler[15] 160.329 242.606Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler160.329 242.606Ticari Borçlar[6] 110.268.564 113.898.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.462.433 12.831.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar106.806.131 101.066.988Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.980.854 4.363.009Diğer Borçlar[8] 1.981.696 1.768.517İlişkili Taraflara Diğer Borçlar96.490 93.047İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.885.206 1.675.470Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 34.643.434 23.978.208İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.962.223 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.681.211 23.978.208Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 0 2.806.262Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 2.497.420 2.702.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.066.290 1.975.598Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar431.130 727.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 9.301.263 7.605.713İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.301.263 7.605.713ARA TOPLAM169.779.350 165.172.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.779.350 165.172.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 30.500.000 33.284.462İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.500.000 33.284.462Banka Kredileri30.500.000 33.284.462Diğer Finansal Yükümlülükler[15] 210.887 370.211Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler210.887 370.211Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 13.270.407 10.719.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.270.407 10.719.534Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler[13] 636.998 567.748İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler636.998 567.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.618.292 44.941.955TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.397.642 210.114.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.754.156 136.277.211Ödenmiş Sermaye[18] 75.000.000 75.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.371.905 1.371.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 71.608.988 73.073.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.608.988 73.073.130Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)74.685.917 74.685.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.076.929 -1.612.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] -2.686.985 -2.203.961Yabancı Para Çevrim Farkları-2.686.985 -2.203.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] -14.928.478 -27.577.590Net Dönem Karı veya Zararı5.045.497 12.270.498Kontrol Gücü Olmayan Paylar554.193 1.046.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.308.349 137.323.927TOPLAM KAYNAKLAR354.705.991 347.438.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-912.760 414.579 -498.181 -498.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.765 -232.675 809.641 12.018.509 12.923.240 730.919 13.654.159Dönem Karı (Zararı)327.765 12.018.509 12.346.274 730.919 13.077.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-232.675 809.641 576.966 576.966Sermaye Arttırımı50.700.000 50.700.000 50.700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.166.883 -1.347.787 4.343.229 -27.631.565 12.018.509 105.656.233 503.805 106.160.038Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 1.371.905 74.685.917 -1.612.787 -2.203.961 4.343.229 -27.577.590 12.270.498 136.277.211 1.046.716 137.323.927Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.464.913 -12.270.498 1.194.415 1.194.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.464.142 -483.024 5.045.497 3.098.331 -492.523 2.605.808Dönem Karı (Zararı)5.045.497 5.045.497 -492.523 4.552.974Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.464.142 -483.024 -1.947.166 -1.947.166Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-815.801 -815.801 -815.801Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 74.685.917 -3.076.929 -2.686.985 4.343.229 -14.928.478 5.045.497 139.754.156 554.193 140.308.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.624.337 12.539.203 3.884.436 5.656.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.466.980 -231.574 45.046 290.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -1.833.725 -289.468 58.521 363.062Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler366.745 57.894 -13.475 -72.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 366.745 57.894 -13.475 -72.612Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-483.024 809.641 11.358 364.323Yabancı Para Çevrim Farkları[21] -483.024 809.641 11.358 364.323Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-483.024 809.641 11.358 364.323DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.950.004 578.067 56.404 654.773TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.674.333 13.117.270 3.940.840 6.311.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar581.678 519.593 578.471 571.205Ana Ortaklık Payları3.092.655 12.597.677 3.362.369 5.739.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057212BIST