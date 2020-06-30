***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 tarihinde yapılmak üzere Şirketimiz merkezinde toplanılmış ancak Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından Ortakların ikinci kez 23.07.2020 tarih ve saat:14:00'de yapılmasına karar verilmiş ve ek'te belirtilen Toplantı Tutanağı düzenlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 30.06.2020 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853480BIST