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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 17:28
GÜNCEL HABERLER



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması
13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853521


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