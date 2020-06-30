***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Tarihi 23.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853521BIST