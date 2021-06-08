***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.06.2021Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması5 - 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri7 - 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,14 - 2020 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,17 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi18 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 32 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi19 - 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması20 - Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması21 - Dilek ve Temenniler22 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Emek Elektrik Sermaye Tavanı Artırımı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Esas Sözleşme 32.Mad. tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941029BIST