***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2021 16:33
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Günc
17:411.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:418,4332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:4110,0198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0488
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:41494,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,21
|Açılış
|: 494,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOBUR
|14,08
|3.108.961
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.810.499
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.564.830
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.371.928
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|9.690.134
|% 9,73
|
|METUR
|6,82
|98.041.637
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.986.457
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,69
|148.783.956
|% -9,59
|
|MEGAP
|6,69
|148.783.956
|% -9,59
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.367.139.102
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|762.021.851
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,87
|672.335.069
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,38
|617.904.947
|% 3,03
|
|EREGL
|20,18
|537.246.452
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|617.904.947
|% 3,03
|
|KARSN
|4,56
|762.021.851
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.367.139.102
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,87
|672.335.069
|% 1,29
|
|TRGYO
|3,55
|221.588.917
|% 5,97
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4299
|8,4332
|% -0,26
|
|Euro
|10,0021
|10,0198
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,7095
|11,7682
|% -0,55
|
|Frank
|9,2667
|9,3225
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2432
|2,2545
|% -0,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,32
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,01
|75,01
|-0,09
|
Seans Raporu
17:41
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